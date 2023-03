Zo gaat het nu met ‘mirakelbaby’ die geboren werd onder het puin na aardbeving Syrië

Afraa, de Syrische “mirakelbaby” die geboren werd onder het puin maar haar beide ouders en al haar broers en zusjes verloor bij de zware aardbevingen begin februari in Turkije en Syrië, is intussen 40 dagen oud. Traditioneel een reden voor feest in Syrië, nu een moment van bezinning voor haar “nieuwe” familie. “We zullen voor haar zorgen alsof ze onze eigen dochter was.”

6 februari, Jandaris (Syrië). Zodra hij ziet dat het huis van zijn neef en zijn gezin is ingestort, rent Khalil Shami Al-Suwadi naar buiten en begint hij te graven. Met de moed der wanhoop gaat hij op zoek naar overlevenden. “Op een gegeven moment kwam er iemand naar mij om te zeggen dat er een levenloos lichaam van een vrouw was gevonden. Ze vroegen me om het te identificeren. Het was de vrouw van mijn neef.”

Niet veel later weerklinken er plots geluiden vanonder het puin. Eerst denkt Al-Suwadi dat het zijn neef is. “Maar al snel realiseerden we ons dat het geluid van een baby kwam.”

Nog met navelstreng vast

Het kindje, dat intussen Afraa genoemd werd, was kort ervoor geboren onder het puin. Ze hing zelfs nog met de navelstreng vast aan haar moeder. Zij had de aardbeving overleefd, haar beide ouders en al haar broers en zussen niet.

Het verhaal van Afraa was wereldnieuws en vele duizenden mensen boden zich aan om het kleine meisje te adopteren. Maar daar wilden Khalil Shami Al-Suwadi en zijn echtgenote Hala – die twee dagen na de aardbeving ook beviel van een dochtertje – niet van weten. “Ik geef beide meisjes borstvoeding”, getuigt Hala. “Ik zou Afraa nooit hebben opgegeven. Ze is mijn nichtje, mijn eigen bloed. Veel mensen wilden haar adopteren, maar dat wilden we niet. Wij zullen voor haar zorgen, alsof ze onze eigen dochter was.”

Drie gebroken ribben

Afraa, 40 dagen oud intussen, leeft nu samen met oom Khalil, tante Hala en haar zes neven en nichten. “Meteen nadat we haar vanonder het puin hadden gehaald, rende ik naar het militair hospitaal in Jandaris”, zegt Al-Suwadi. “Daar vertelden ze ons dat Afraa er goed uitzag en gewoon wat borstvoeding moest krijgen. Ik voelde me daar echter niet goed bij, dat sloeg nergens op, dus gingen we naar Afrin en vonden daar een ziekenhuis met een dokter die goed voor haar zorgde tot ze echt klaar was om naar huis te komen. Ze brak drie ribben en had stof in haar longen. We brengen haar nog regelmatig ter controle naar het ziekenhuis omdat ze soms wat moeite heeft met ademen, maar ze stelt het over het algemeen vrij goed.”