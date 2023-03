Appartement brandt uit aan Citadelpark in Gent, flatbewoners midden in de nacht geëvacueerd

Afgelopen nacht heeft het gebrand in een flatgebouw vlak bij het Citadelpark. Twee personen raakten gewond en één appartement is volledig uitgebrand. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan.

De brandweer werd in de nacht van zondag op maandag iets voor 1 uur opgeroepen voor een uitslaande brand in een appartement op de vierde verdieping in de Floraliënlaan, een straat langs het Citadelpark. (Lees verder onder de foto)

De brand brak uit op de vierde verdieping. De vlammen sloegen uit de ramen. — © Ine Mattheeuws

Er was niemand aanwezig in het appartement toen de brand uitbrak. Een twintigtal bewoners werd tijdelijk geëvacueerd. Twee personen raakten gewond. Eén iemand moest ook voor verzorging naar het ziekenhuis, maar het ging om een verwonding die werd opgelopen nadat de brand al was geblust.

Het appartement is onbewoonbaar. De bewoners van het flatgebouw zijn kunnen terugkeren naar hun appartement, behalve de bewoners van het uitgebrande appartement. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket van Oost-Vlaanderen werd ook verwittigd en zij stelden een branddeskundige aan voor een onderzoek. Vermoedelijk later op de dag volgt meer nieuws.

Het appartement liep grote schade op en is onbewoonbaar. — © SD