Sporen gevonden van verdwenen radioactieve cilinder in Thaise gieterij

In een Thaise staalgieterij zijn sporen gevonden van cesium-137. Ruim een week geleden verdween in Thailand een cilinder met die gevaarlijke radioactieve stof. Dat melden de lokale autoriteiten maandag.

“We weten niet zeker of de cilinder al gesmolten is”, zegt provinciegouverneur Narong Nakornjinda. “Maar, we hebben wel sporen van cesium gevonden op tien kilometer van de steenkoolcentrale in Prachinburi, ten oosten van Bangkok, waar de cilinder verdween.”

Nakornjinda verklaarde verder dat tests bij de werknemers van de fabriek en in de omliggende gebieden tot nu toe geen enkele besmetting hadden aangetoond. Officiële instanties zeggen overtuigd te zijn dat ze de situatie onder controle kunnen houden en het besmettingsgebied kunnen beperken.

Bij een routinecontrole midden maart bleek plots een stalen buis van 30 centimeter lang en 13 centimeter breed te ontbreken. Het bedrijf vermoedde dat de cilinder enkele dagen eerder van een muur was gevallen. Stralingstests toonden aan dat de buis daarna van het terrein werd weggehaald, waarna autoriteiten waarschuwden voor gezondheidsrisico’s bij directe blootstelling. De centrale werd ook afgesloten voor een onderzoek.

De radioactieve stof in de cilinder, zit in een gesloten omgeving, maar “als iemand de cilinder opent en zichzelf blootstelt, kan dat huiduitslag en brandwonden veroorzaken”, waarschuwde de overheid. De cilinder maakte deel uit van een installatie die gebruikt wordt om de stoomdruk te meten. De autoriteiten verduidelijkten niet hoeveel cesium-137 er precies in zit.