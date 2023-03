Protest tegen pensioenhervorming in Frankrijk: komende dagen minder vluchten in Franse luchthavens, Ryanair waarschuwt voor “chaotische zomer”

Ryanair is zelfs een petitie gestart om minimale dienstverlening te garanderen. “Als we één miljoen handtekeningen hebben, zullen we de petitie overhandigen aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen”, verklaarde CEO Eddie Wilson maandag op een persconferentie in Brussel. Volgens hem vormt het gebrek aan minimumdienstverlening voor overvliegend verkeer een probleem voor de rechten van passagiers en voor het vrij verkeer van personen in Europa.

De voorbije weken werd er al meermaals gestaakt door de Franse luchtverkeersleiders, voornamelijk in het kader van het protest tegen de pensioenhervorming. Volgens Ryanair werden daardoor al meer dan 4.000 van haar vluchten vertraagd en 300 geannuleerd, goed voor ruim 800.000 getroffen klanten. Deze week zouden de Franse luchtverkeersleiders weer enkele dagen staken.

Probleem is dat de Franse luchtverkeersleiders instaan voor een groot deel van het luchtruim in het centrum van Europa, groter dan de Franse landsgrenzen alleen, met gebieden tot in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Er is enkel een minimumdienstverlening voor vluchten van en naar Frankrijk, niet voor overvliegend verkeer.

“Onze passagiers begrijpen dan ook niet dat een vlucht van Londen naar Milaan twee uur vertraging kan hebben als gevolg van de stakingen in Frankrijk”, legt Wilson uit. “Zelfs een vlucht van Londen naar Dublin kan geïmpacteerd zijn”, door de opgelopen vertraging van een voorgaande vlucht.

In de zomer dreigt ronduit chaos omdat er geen reservecapaciteit is om vertragingen of geschrapte vluchten op te vangen, waarschuwt de Ryanair-topman. Hij merkt op dat ook andere luchtvaartmaatschappijen hierdoor zijn getroffen.

Een minimumdienstverlening door de Franse luchtverkeersleiders - of het regelen van het overvliegend verkeer door Eurocontrol - zou het probleem verhelpen. In Italië, Spanje en Griekenland bestaat al zo’n minimumdienstverlening, zegt Wilson.

Minder vluchten

Op de luchthavens van Parijs-Orly en Marseille-Provence zullen er dinsdag en woensdag minder vluchten kunnen plaatsvinden dan normaal. Het vliegverkeer wordt verstoord door acties van luchtverkeersleiders tegen de pensioenhervorming die de regering wil doordrukken.

De luchtvaartautoriteit DGAC heeft de luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op de luchthavens, gevraagd om 20 procent van de geplande vluchten te schrappen. Ze waarschuwt passagiers voor hinder en vertragingen, en raadt hen aan hun vlucht uit te stellen indien mogelijk.