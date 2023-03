Zulte Waregem behoudt vertrouwen in Frederik D’Hollander tot einde van het seizoen

Er was de laatste dagen onduidelijkheid over de trainersplannen aan de Gaverbeek. Uit de officiële communicatie viel niet op te maken dat Frederik D’Hollander sowieso het seizoen zou uitdoen als T1. “D’Hollander krijgt in eerste instantie de taak om de wedstrijd van zaterdag tegen Standard De Liège voor te bereiden”, stond er te lezen in het persbericht, waaruit kon worden opgemaakt dat er na de match op Sclessin mogelijk een andere coach zou komen bij Zulte Waregem.

Volgens onze informatie is dat laatste evenwel niet aan de orde. D’Hollander maakte de voorbije dagen een goede indruk en pakte een punt van de hoop tegen Standard. Hij zal nu het seizoen volmaken als eindverantwoordelijke. De doelstelling is duidelijk: D’Hollander moet de ploeg boven de degradatiestreep krijgen. De achterstand op Eupen bedraagt drie punten, het lijkt dus geen onmogelijke missie te zijn.