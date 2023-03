België had op één na hoogste vacaturegraad in eurozone in slotkwartaal van vorig jaar

De laagste vacaturegraad werd genoteerd in Roemenië en Bulgarije (beide 0,8 procent), en Polen, Griekenland en Spanje (alle 0,9 procent).

De vacaturegraad in de eurozone bleef in het slotkwartaal van vorig jaar stabiel ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het vierde kwartaal van 2021 bedroeg de vacaturegraad nog 2,8 procent in de eurozone.