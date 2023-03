Taiwanese ex-president Ma Ying-jeou trekt op twaalfdaagse reis naar China

Taiwan heeft sinds 1949 een onafhankelijke regering, maar China beschouwt het eiland als een deel van zijn grondgebied. Volgens de aankondiging van het bezoek zou Ma een delegatie van voormalige ambtenaren en studenten leiden en verschillende Chinese steden bezoeken. Een bezoek aan de hoofdstad Peking staat niet gepland. Ook is er vooralsnog geen sprake van ontmoetingen met hooggeplaatste Chinese politici.

Ma is lid van de Taiwanese oppositiepartij Kuomintang (KMT) en was van 2008 tot 2016 president van Taiwan. Onder zijn leiding groeiden Taiwan en China naar elkaar toe. Eind 2015 had Ma in Singapore een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Onder de nieuwe Taiwanese regering van president Tsai Ing-wen zijn de betrekkingen bekoeld. Haar Democratische Progressieve Partij (DPP) uitte maandag kritiek op de reisplannen.

Taiwan is een onafhankelijk land, maar China beschouwt het eiland als een afvallige provincie.