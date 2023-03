Djukanovic op kop na eerste ronde van presidentsverkiezingen in Montenegro

Nu geen van de kandidaten op 50 procent van de stemmen kan rekenen, volgt een tweede ronde op 2 april. Dan neemt Djukanovic het op tegen Jakov Milatovic van de Europagezinde hervormingsbeweging Europa Nu (ES). Volgens het CDT verzamelde die laatste ongeveer 29 procent van de stemmen in de eerste ronde. Andrija Mandic, de kandidaat van het pro-Servische kamp en de leider van de alliantie Democratisch Front (DF), eindigde op de derde plaats met 19 procent van de stemmen.

De functie van president in Montenegro is veeleer protocollair, maar dat neemt niet weg dat Djukanovic een belangrijke figuur blijft. Hij bepaalt al meer dan 30 jaar in verschillende functies de politiek van de voormalige Joegoslavische republiek. Zo leidde hij in 2006 het land naar onafhankelijkheid, in 2012 naar toetredingsonderhandelingen met de EU en in 2017 naar de NAVO. In 2018 begon hij aan zijn eerste ambtstermijn als president.

Ongeveer 540.000 Montenegrijnen konden zondag hun stem uitbrengen voor één van de zeven kandidaten.