EK KWALIFICATIES. Roberto Martinez kan bij Portugal niet rekenen op veteraan Pepe, twee invallers bij Spanje

De Portugese verdediger Pepe zal niet in actie komen in de eerste EK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein en Luxemburg. Dat heeft de Portugese voetbalbond (FPF) maandag gemeld.

De 40-jarige speler van FC Porto kampt met een blessure aan zijn rechterbeen. Hij was in het weekend tegen Braga (0-0) al niet bij de selectie. Pepe stond op de eerste lijst van 26 spelers die vrijdag werd bekendgemaakt door Roberto Martinez, de nieuwe bondscoach van Portugal nadat hij de Rode Duivels verliet na hun teleurstellende uitschakeling in de groepsfase van het WK in Qatar.

Portugal staat op 23 maart in Lissabon tegenover Liechtenstein en reist vervolgens op 26 maart naar Luxemburg.

Iglesias en Pino vervangen Moreno en Pedri bij Spanje

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente moet twee wijzigingen doorvoeren in zijn selectie voor de start van de EK-kwalificaties. Middenvelder Pedri (FC Barcelona) en aanvaller Gerard Moreno (Villarreal) haken geblesseerd af. De la Fuente, de opvolger van de na het WK ontslagen Luis Enrique, heeft Yeremy Pino en Borja Iglesias opgeroepen als vervangers.

De 20-jarige Pino, ploeggenoot van Moreno bij Villarreal, maakte eind vorig jaar al deel uit van de WK-selectie maar speelde niet op het toernooi. Iglesias (30) debuteerde enkele maanden voor het WK in de nationale ploeg, maar hij mocht niet mee naar Qatar. De spits van Real Betis scoorde dit seizoen al twaalf keer in La Liga.

Spanje neemt het zaterdag in Malaga op tegen Noorwegen en treft dinsdag Schotland op Hampden Park in Glasgow. Op het WK werden de Spanjaarden in de achtste finales na strafschoppen uitgeschakeld door Marokko.