Nicolas Raskin geeft forfait voor stage in Spanje met jonge Duivels

Nicolas Raskin geeft met een “lichte blessure” forfait voor de komende stage van de jonge Rode Duivels in Spanje (21 tot 28 maart), waar de Belgische beloften oefenwedstrijden spelen tegen Tsjechië (24 maart) en Japan (27 maart). De middenvelder van Rangers maakte dat maandag bekend op Instagram.

Raskin, die afgelopen winter Standard verliet voor Glasgow, stond zaterdag niet op het wedstrijdblad voor de competitiematch tegen Motherwell (2-4 zege voor Rangers).

De troepen van Jacky Mathijssen bereiden zich in Spanje voor op het EK, dat van 21 juni tot 8 juli in Georgië en Roemenië op de agenda staat. De jonge Duivels bekampen in de groepsfase Nederland, Georgië en Portugal.