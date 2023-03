Papa van Sanda Dia toont de vuile schoenen van zijn zoon: “Dit is het enige wat me nog rest van hem” 

Het proces rond de dood van Sanda Dia in Antwerpen is maandagmiddag tot een einde gekomen. Momenteel heeft het hof van beroep de zaak in beraad genomen, 26 mei volgt het arrest. “Er is nog één ding dat ik kwijt wil”, zei Ousmane Dia toen hij na afloop op de trappen van het gerechtsgebouw de pers te woord stond en de vuile schoenen bovenhaalde die zijn zoon droeg tijdens de fatale studentendoop. “Dit is waarom ik boos ben. Dit is het enige wat mij nog rest van mijn zoon.”

Kort ervoor had Ousmane Dia nog gesproken op het proces. “Ik ben Ousmane Dia, de vader van Sanda Dia, en ik ben boos. Ik ben heel boos”, zo verklaarde hij onder meer. “Ik ben boos op de KU Leuven. Ik ben boos op die jongemannen hier. Ik ben ook boos op de ouders van die jongens hier. Ik zal zeggen waarom. Op 5 december, toen ik in het ziekenhuis zat, ik hield de hand van mijn zoon vast zodat hij niet zou gaan, waren die ouders bezig met hun advocaten. De grote toppleiters van België. Ik ben boos en terecht, denk ik. Ze beweren hier dat Sanda vrienden was van die heren hier. Ik zal uitleggen waarom het niet waar is.”

“De plechtigheid van Sanda werd georganiseerd door de vrienden van Sanda. De echte vrienden. Sanda had vrienden. En die vrienden zitten hier allemaal. Ik heb alles gehoord hier. Ik heb gehoord dat Sanda jullie vriend was. Ja, die mensen hier (advocaten, red.) doen hun job, ze doen wat ze het beste kunnen: hun cliënt verdedigen. Maar iedereen in de zaal weet dat het niet waar is. Sanda kent hen amper. Wij wonen in een heel bescheiden appartement. Het huis is niet van mij. Ik heb geen oprit. Ik heb geen tuin. Dat was een van de voorwaarden. Dat was een van jullie voorwaarden om lid te zijn van Reuzegom. Sanda zocht een springplank. Maar Sanda had echte vrienden. Ik zal jullie zeggen waarom jullie geen vrienden waren van Sanda. Een vriend laat je niet in de steek.”

