JOUW MENING. Vind jij dat scholen bewust leerlingen mogen selecteren?

Twee scholen met exact hetzelfde aanbod en vlak bij elkaar, die toch een compleet andere samenstelling van leerlingen hebben. We zien het vaak in ons onderwijsdossier, maar hoe komt dat? De verhalen en verklaringen zijn eerder anekdotisch, al spreken experts wel over subtiele mechanismen om ‘moeilijkere’ leerlingen te weren. Het gaat bijvoorbeeld om aanmeldingsprocedures waarbij het lot beslist wie wordt toegelaten en wie niet, of om hogere schoolfacturen. Wat denk jij? Vind jij dat scholen bewust leerlingen mogen selecteren?