Geografen pleiten in open brief om uren aardrijkskunde te behouden

Veertig geografen hebben in een open brief, gericht aan de twee grootste onderwijskoepels van Vlaanderen, aandacht voor het vak aardrijkskunde in het secundair onderwijs gevraagd. In de brief, waarover De morgen maandag bericht, tonen ze hun bezorgdheid over het wegvallen van een aantal lesuren aardrijkskunde.

In de nieuwe lessentabellen van het gemeenschapsonderwijs (GO!) en het katholiek onderwijs (KOV) vermindert het aantal uren lesuren aardrijkskunde in het secundair. Voor het gemeenschapsonderwijs gaat het in de volledige derde graad naar 1,5 uur aardrijkskunde, tegenover 2 uur in het huidige systeem. In het katholiek onderwijs worden de huidige 3 uur aardrijkskunde in de derde graad van de richtingen wetenschappen in combinatie met wiskunde, moderne talen of Latijn teruggeschroefd naar 2.

“Dit baart ons zorgen”, zegt geograaf Gert Verstraeten (KU Leuven). “Aardrijkskunde is een synthese- en integratievak: verschillende maatschappelijke thema’s met een ruimtelijke component worden holistisch bekeken. De complexiteit van ruimtelijke fenomenen kan moeilijk gevat worden in 1 of minder dan 1 uur per week.”

Verstraeten haalt het voorbeeld van de overstromingen van 2021 aan. “Om goed te begrijpen hoe het watersysteem in elkaar zit en dergelijke problemen te voorkomen, is kennis bij brede lagen van de bevolking nodig.”

De koepels beargumenteren dat ruimtelijke thema’s in andere vakken aan bod zullen komen. “Maar het lezen van een tekst over duurzaamheid in het vak Nederlands is wat dit betreft geen oplossing”, stellen de wetenschappers.

De academici vragen een overleg met Katholiek Onderwijs Vlaanderen en met het GO!. Met KOV staat volgende week alvast een onderhoud gepland. De open brief is ondertekend door 38 geografen en geologen van de KU Leuven, de UGent en de Universiteit Antwerpen.