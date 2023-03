Luisa Blumenthal bijt met Essevee de tanden stuk op stug Woluwe: “Mits wat meer efficiëntie hadden we kunnen winnen”

Femina Woluwe bewees eind februari met een 2-1-overwinning tegen landskampioen Anderlecht allerminst een hapklare brok te zijn. Ook Essevee moest zich vrijdag ondanks een 0-1-voorsprong neerleggen bij een gelijkspel.

“We voelden al heel snel in de wedstrijd dat het niet gemakkelijk zou worden”, blikt Luisa Blumenthal terug. “Woluwe is een ploeg die heel moeilijk te ontwrichten is en nooit opgeeft. Wij kwamen via Lisa Lefere, die nog maar eens haar killersinstinct toonde, op voorsprong. Kort nadien lieten we na om de match in een beslissende plooi te leggen en zoals zo vaak in het voetbal kregen we nog voor de rust het deksel op de neus. We leden vermijdbaar balverlies waarvan Woluwe profiteerde om de gelijkmaker te scoren. Na rust kregen we een evenwichtige wedstrijd met weinig kansen. Op de grootste mogelijkheid voor de thuisploeg pakte onze keepster Lowiese Seynhaeve uit met een mooie redding, zodat we met een punt op de bus konden stappen. Achteraf gezien misschien wel de correcte uitslag, maar als wij ons na die 0-1 wat efficiënter hadden getoond, zat er zeker meer in.”

De 22-jarige Luisa Blumenthal kwam dit seizoen de Essevee-rangen versterken en toonde zich een absolute meerwaarde. En dat voor haar op een onuitgegeven positie. “Onze coach Kenny Engels liet me begin dit seizoen enkele keren als flankverdediger spelen en op die positie sta ik nu nog altijd”, lacht de Zwitserse. “Ik ben heel tevreden over mijn debuutseizoen en de speelminuten die ik hier heb gemaakt. Het Nederlands krijg ik ook beter en beter onder de knie, en dat helpt op het veld en in de kleedkamer. Natuurlijk was het missen van Play-Off 1 een grote ontgoocheling. Het scheelde slechts één luttel puntje, dichter kan je er niet bij komen. Ik tekende trouwens in de winter al bij. Essevee kan op me rekenen om volgend seizoen wel in Play-Off 1 mee te strijden.”