Dina Tersago en Tom De Cock nieuwe ambassadeurs van Pleegzorg Vlaanderen: “Om pleegzorg bekender te maken”

“Ze zullen mee hun schouders onder pleegzorg zetten, om zo pleegzorg beter gekend te maken en mensen te laten overwegen om zelf een engagement op te nemen”, klinkt het bij Pleegzorg Vlaanderen over Dina Tersago en radiomaker Tom De Cock, de nieuwe ambassadeurs.

Pleegzorgers zijn mensen die in hun gezin kinderen opvangen die door problematische thuissituaties niet bij hun eigen gezin kunnen wonen. In Vlaanderen wonen meer dan 8.000 kinderen in een pleeggezin. Soms voor enkele maanden of enkele jaren, soms enkel tijdens weekends en vakanties. In sommige gevallen worden ook volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek via pleegzorg opgevangen.

De Cock en Tersago kregen maandag meteen een stevige introductie in de pleegzorg. Ze gingen op bezoek bij een crisispleegmoeder en in gesprek met een ex-pleegjongere, een ouder van een kind in pleegzorg en pleegzorgbegeleiders.