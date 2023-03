Vakbonden blokkeren Delhaize-depots in Zellik

De vakbonden hebben maandag rond de middag de depots van supermarktketen Delhaize in Zellik geblokkeerd. Dat hebben de bonden ACV en ABVV aangekondigd in een gezamenlijk persbericht. De directie bevestigt dat de activiteiten stilliggen. Vrachtwagens kunnen de depots niet meer verlaten om de winkels te bevoorraden.

De directie van Delhaize kondigde twee weken geleden de plannen aan om alle 128 winkels die nog in eigen beheer zijn, te verzelfstandigen. De arbeiders in Zellik hebben het werk onderbroken om de eisen van de werknemers van de geïntegreerde winkels te steunen, maar tegelijkertijd zijn ze zelf ook ongerust, zeggen de vakbonden. Zo hebben ze weinig vertrouwen in het toekomstplan van de directie voor het hele bedrijf, en de logistiek, klinkt het.

ACV Voeding & Diensten en ABVV Horval wijzen er ook op dat de werkomstandigheden in de depots met de verzelfstandiging nog zwaarder dreigen te worden. “Er worden steeds meer toegevingen geëist van de depotmedewerkers op het gebied van flexibiliteit. In de wetenschap dat de zelfstandige winkels langer open zijn, ook op zondag, zijn ze veel veeleisender, met alle gevolgen van dien voor de arbeiders in de distributiecentra”, zeggen de bonden. “De werkomstandigheden in de depots zijn al uiterst moeilijk: rugproblemen, lange werktijden, nachtwerk, lage lonen.”

De bonden verwijten de directie voorts dat ze wel belooft dat er niets zal veranderen, maar dat ze “geen enkele garantie” geeft. “De beste garantie voor de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden in de depots is dat de 128 winkels geïntegreerd blijven. Daarna kunnen de logistieke centra eindelijk toch de beloofde serieuze investeringen verkrijgen”, zeggen ze.

Maandag zijn ook 72 van de 128 geïntegreerde winkels van Delhaize dicht. Dinsdag vindt er een bijzondere ondernemingsraad plaats over de verzelfstandigingsplannen.