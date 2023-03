Verliezen voor aandeelhouders van Credit Suisse lopen op tot 20 miljard euro

Voor de aandelen van de bank werd zondag 3 miljard Zwitserse frank op tafel gelegd door UBS, terwijl die aandelen vrijdag nog bijna 7,5 miljard frank waard waren. Daarnaast werden de zogenaamde ‘additional tier 1’-obligaties van Credit Suisse - goed voor 16 miljard Zwitserse frank - volledig afgewaardeerd. Ze zijn dus waardeloos geworden, een vrij uitzonderlijke procedure in Europa schrijft persagentschap Bloomberg.

Volgens de krant De Tijd, die zich baseert op een lijst van AT1-obligaties die Bloomberg publiceerde, zijn er geen Belgische financiële instellingen zoals banken of verzekeraars bij de schuldeisers. Instellingen die wel verliezen op deze obligaties moeten slikken zijn Zwitserse partijen zoals UBS of Julius Baer, naast vermogensbeheerders als Blackrock, JPMorgan of Allianz.

De markt van additional tier 1-obligaties van andere Europese financiële banken noteerde maandag wel zware verliezen door de ingreep bij Credit Suisse.

Ook het aandeel van UBS kreeg maandag klappen op de beurs. De Zwitserse bank had een goed imago - er waren geen schandalen en de bank was winstgevend -, maar ze dreigt nu opgezadeld te worden met de moeilijke integratie van Credit Suisse. De tak rond investeringsbankieren van Credit Suisse moet nog altijd worden verkocht, en een onbekend aantal banen zal moeten worden geschrapt. De overname zou naar verwachting pas tegen het einde van het jaar worden afgerond.

Daarnaast gaan er binnen de Zwitserse regering ook stemmen op dat de nieuwe fusiebank eigenlijk te groot is voor Zwitserland. UBS-Credit Suisse zou voor 1.500 miljard frank aan activa hebben, bijna tweemaal de omvang van het bruto binnenlands product van Zwitserland. Sommige Zwitserse partijen vragen maandag om het parlement bijeen te roepen voor een uitzonderlijke zitting.