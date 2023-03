Vlaamse werkgelegenheidsgraad nadert 80 procent

In het laatste kwartaal van 2022 was in Vlaanderen 77,2 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel. Vlaanderen nadert zo het streefcijfer van een werkzaamheidsgraad van 80 procent in 2030.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne maakte dit weekend bekend dat de Belgische werkgelegenheidsgraad is in het vierde kwartaal van 2022 is gestegen tot 72,3 procent. Daarmee is volgens de minister de doelstelling van de regering om een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te bereiken in 2030 “binnen handbereik”.

Uit meer gedetailleerde cijfers van Statbel blijkt dat in Vlaanderen de werkgelegenheidsgraad steeg van 76,8 procent in het derde kwartaal naar 77,2 procent. Bij de mannen bedraagt de werkgelegenheidsgraad zelfs 80,5 procent, bij de vrouwen 74 procent.

In Wallonië en Brussel was er in het laatste kwartaal sprake van een daling van de werkgelegenheidsgraad. In Brussel was er een daling van 65,8 naar 65,1 procent. Net geen zes op de tien vrouwen tussen 20 en 64 jaar zijn er bijvoorbeeld aan het werk. In Wallonië daalde de werkgelegenheidsgraad in het vierde kwartaal licht naar 65,8 procent, tegen 65,9 procent in het derde kwartaal.