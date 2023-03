Israëlische regering vertraagt gerechtelijke hervorming na massaprotesten

Na weken van massaprotesten in Israël wil de rechtse regering het tempo van haar omstreden gerechtelijke hervorming enigszins vertragen. Een kernelement moet wel aan het einde van de maand worden aangenomen, de rest wordt met een maand uitgesteld.

De leiders van de coalitiepartijen onder premier Benjamin Netanyahu kondigden maandag aan dat sommige wetsvoorstellen over de justitiële hervorming pas bij het begin van de zomersessie, eind april, aan het parlement zullen worden voorgelegd.

Een enigszins afgezwakt wetsontwerp over de samenstelling van de gerechtelijke selectiecommissie zal er naar verwachting begin april nog wel doorkomen, aldus de verklaring. Volgens mediaberichten zou het nieuwe voorstel de regering nog wel de macht geven zelf twee rechters van het Hooggerechtshof te kiezen. In tegenstelling tot in het eerste voorstel, moeten andere benoemingen worden goedgekeurd door minstens één lid van de oppositie en minstens één rechter.

In Israël klinkt al ruim twee maanden protest tegen de geplande hervormingen van het gerechtelijke apparaat. De regering-Netanyahu wil het parlement de mogelijkheid geven om beslissingen van het Hooggerechtshof met een eenvoudige meerderheid ongedaan te maken. Politici zouden door de hervorming ook meer inspraak krijgen bij de benoeming van rechters. Critici zien de scheiding der machten in gevaar komen en waarschuwen voor een gevaarlijke staatscrisis.