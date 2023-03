Pizzeria die “per vergissing” werd geviseerd bij aanslag moet maand dichtblijven: “Wij zijn zélf het slachtoffer”

Pizzeria Lina in de Abdijstraat op het Kiel moet een maand gesloten blijven. Dat besliste burgemeester Bart De Wever (N-VA) nadat eind februari een vuurwerkbom ontplofte. Mogelijk was er nochtans sprake van een vergisaanslag en viseerde de drugsmaffia een naamgenoot. “De preventieve sluiting moet de veiligheid van de buurt garanderen”, zegt het kabinet.

De aanslag vond plaats op 23 februari. “Door zwaar pyrotechnisch materiaal ontstonden vlammen in de zaak en raakte een raam zwaar beschadigd”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Gelukkig waren er geen slachtoffers.”

LEES OOK. Na aanslagen in Mechelen, Antwerpen en Gent: drugsmaffia viseert ‘Blondie’ en haar broer

De aanslag kon al snel meer dan waarschijnlijk gelinkt worden aan een reeks aanslagen in Mechelen, Antwerpen en Gent. Volgens bronnen in het misdaadmilieu is namelijk een zekere Ayoub C. uit Mechelen verwikkeld in verschillende conflicten met drugssmokkelaars. C. zou voorschotten hebben ontvangen voor uithalingen in de haven van Antwerpen, zonder die uithaaljobs effectief uit te voeren.

Op het adres van de pizzeria in de Abdijstraat staat een bedrijf ingeschreven op naam van Ayoub C., maar de huurder van het pand stelde eerder al dat dit een naamgenoot was van de crimineel uit Mechelen. “De opdrachtgevers hebben zich vergist. De politie moet dat onderzoeken”, zei de man toen. (Lees verder onder de foto)

© BFM

Naam zuiveren

Toch moet de zaak nu op bevel van de burgemeester een maand gesloten blijven, van woensdag 15 maart tot en met vrijdag 14 april. “De politie acht de kans groot dat de inrichting binnenkort nogmaals geviseerd zou kunnen worden”, aldus Vermant nog. “Dat houdt een groot risico in, niet alleen voor de betrokkenen maar ook voor alle buurtbewoners en toevallige voorbijgangers. Bovendien is de pizzeria gelegen in de Abdijstraat, één van de drukste winkelstraten van het Kiel. De preventieve sluiting moet de veiligheid van de buurt garanderen.”

De huurder van het pand is helemaal niet te spreken over die beslissing. “Wij zijn slachtoffer in deze zaak, maar worden scheef bekeken door de hele heisa”, zegt hij. “De pizzeria was sowieso een tijd gesloten door renovatiewerken, maar normaal gezien zouden we binnenkort opnieuw open gaan. Door de aanslag en deze sluiting krijgen we een slechte naam, maar die willen we zo snel mogelijk gezuiverd zien.”

Na afloop van de termijn moet de politie de dreiging tegen de zaak opnieuw evalueren. Als blijkt dat er dan nog altijd gevaar blijkt voor de openbare veiligheid kan de sluiting verlengd worden.