Verkeer op E19 tijdelijk stilgelegd nadat voetganger van snelwegbrug in Zemst springt: vrouw in levensgevaar afgevoerd

Iets voor de middag is maandag een vrouw in Zemst van de snelwegbrug over de E19 gesprongen. Ze is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het verkeer op de snelweg werd een tijdlang stilgelegd.

De vrouw (65) kroop over de reling van de snelwegbrug tussen Eppegem en Elewijt en maakte aanstalten te springen. De politie was snel ter plaatste en probeerde nog op de vrouw in te praten. Het verkeer op de snelweg werd ook gestopt. Uiteindelijk kon de vrouw niet tegengehouden worden en sprong ze naar beneden. Ze bleef bij bewustzijn maar is in levensgevaar afgevoerd, zo vernamen we nog. Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt het incident. Het verkeer op de snelweg werd een tijdlang stilgelegd.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be