Turkse president Erdogan: “Meer dan 50.000 doden” gevallen bij aardbeving

Zes weken na de zware aardbevingen in het grensgebied tussen Turkije en Syrië is het officiële dodental in Turkije opgelopen tot meer dan 50 000. Dat meldt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandag. De materiële schade bedraagt ongeveer 104 miljard dollar, zei hij op een internationale donorconferentie in Brussel. Bijna 300.000 gebouwen zijn zwaar beschadigd.

Op 6 februari troffen twee bevingen met een kracht van 7,7 en 7,6 het zuidoosten van Turkije en het noordwesten van Syrië. Volgens de Turkse regering zijn ongeveer 20 miljoen mensen in het land getroffen. Voor Syrië schatten de Verenigde Naties dat ongeveer 8,8 miljoen mensen zijn getroffen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn in heel Syrië ongeveer 6.800 mensen omgekomen bij de bevingen.

Alleen al in Turkije zijn volgens de regering sinds de ramp 3,7 miljoen mensen uit de regio geëvacueerd, en bijna twee miljoen mensen wonen momenteel in tenten. De afgelopen week zijn ook minstens 18 mensen omgekomen door overstromingen in de regio die door de bevingen werd getroffen. Op sommige plaatsen blijft het hevig regenen. Steeds weer roepen mensen uit de regio om hulp omdat de voorraden opraken.

Over de situatie in Syrië, een land in burgeroorlog, is slechts summiere informatie beschikbaar.