Barcelona-verdediger Araujo moet matchen met Uruguay missen door blessure aan adductoren

FC Barcelona-verdediger Ronald Araujo is buiten strijd met een blessure aan de adductoren in zijn linkerbeen. Dat kwam maandag aan het licht na onderzoek, zo meldt de leider in La Liga daags na El Clasico tegen Real Madrid.

De Uruguayaan speelde zondag in Camp Nou de hele wedstrijd, maar hij had last tegen het einde van de partij. Barcelona versloeg Real Madrid met 2-1, nadat De Koninklijke vroeg in de match op voorsprong was gekomen na een owngoal van Araujo.

Barça verduidelijkt zoals gewoonlijk niet hoelang Araujo out is. Volgens de plaatselijke pers voegt hij zich niet bij de Uruguayaanse selectie. Araujo was opgeroepen voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Japan (vrijdag) en Zuid-Korea (volgende week dinsdag). FC Barcelona hoopt Araujo speelklaar te krijgen voor de eerstvolgende competitiematch, op 1 april op bezoek bij Elche, of voor de terugmatch van de halve finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid op 5 april.