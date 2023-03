20 maart 2003. Een internationale troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk valt Irak binnen. Het doel? Het regime van dictator Saddam Hoessein omverwerpen. De missie slaagt, maar de prijs die ertegenover staat is groot. Exact 20 jaar later is de rust in Irak nog steeds niet teruggekeerd.