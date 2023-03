Voor Dion De Neve doet de Kortrijkse zege tegen Club Brugge extra deugd: “Mijn hele familie supportert voor blauw-zwart”

KV Kortrijk doet een definitieve gooi naar het behoud. Het legde in eigen huis – redelijk onverwacht – Club Brugge over de knie. Waar de uitploeg de kansen liet liggen, profiteerde Kadri om het enige doelpunt van de namiddag te maken. “Maar we hebben nog niet het gevoel dat we gered zijn.”

Rik De Mil trok met vertrouwen naar het Guldensporenstadion. Vorige week won hij zijn eerste wedstrijd als kersvers T1 van Club Brugge tegen Standard. KV Kortrijk hield echter geen rekening met het goede gevoel bij de Bruggelingen. Kadri scoorde, dirigeerde en dribbelde erop los. Mede dankzij de Algerijn won KVK in eigen huis van de landskampioen. “Het is sowieso een hele belangrijke overwinning, maar we hebben nog niet het gevoel dat we gered zijn”, vertelde Dion De Neve na afloop. “We moeten ook naar onze concurrenten kijken. Vandaag winnen was een goede zaak en nu hopen dat we punten blijven pakken. We moeten gewoon zo blijven voortdoen.”

Voor De Neve (21) was het zijn tweede basisplaats op rij. De jonge flankspeler lijkt goed te aarden in de nieuwe 3-4-3-formatie. “Ik denk dat dit systeem het beste is voor mij. We beschikken dan over meer voetballende kwaliteiten op het middenveld met Kadri en Bruno. Als Faïz (Selemani, red.) daar dan nog eens bij komt, dan hebben we zeer veel kwaliteit op dat middenveld. Mijn vertrouwen groeit natuurlijk. Mijn debuut in de basis vorige week was leuk en nu was het opnieuw tof om te mogen starten. Dat geeft me vertrouwen en dat zie je denk ik ook op het veld. Ik hoop dat ik nu vertrokken ben voor een hele tijd, maar dan ga ik hard moeten blijven werken zoals ik momenteel bezig ben.”

Vroeger fan van Club

Leuk weetje: De Neve was vroeger fan van Club Brugge. En bovendien supportert zijn hele familie ook nog steeds voor blauw-zwart. “Iedereen bij mij thuis is Club Brugge-fan, ja. Ik vroeger ook. Als ik thuiskom, zullen ze wel zeggen dat we verdiend wonnen, want we hebben er hard voor gevochten. Het doet extra deugd dat we nu uitgerekend van Club Brugge winnen. De gezangen van de Club Brugge-supporters tijdens de wedstrijd gingen bij mij het ene oor in en het andere weer uit. Ik blijf me gewoon op mijn wedstrijd concentreren. Sommigen vergelijken me ook met Noa Lang. Misschien komt dat gewoon door mijn haar, want eigenlijk zijn we twee totaal verschillende type spelers. Maar ik snap de vergelijking wel.”