Oekraïense commandant gedegradeerd omdat hij in interview kritisch was voor zijn eigen leger: “Hij heeft de situatie overdreven”

Een Oekraïense commandant die een weinig optimistisch interview gaf aan The Washington Post over de situatie van zijn leger, is door zijn bazen gedegradeerd en vervolgens opgestapt. Dat heeft alles te maken met het interview, zegt hij aan diezelfde krant.

Kupol, zoals de commandant in het artikel genoemd werd, schetste op 13 maart een wel erg somber beeld van de situatie aan het front in een interview met The Washington Post. Hij zei toen dat de vele gesneuvelde soldaten - volgens Europese en Amerikaanse bronnen zijn het er al 120.000 - de kwaliteit van het Oekraïense leger gevoelig hebben doen dalen. Veel van de meest ervaren militairen zijn gedood, en de overlevers hebben volgens Kupol niet voldoende kennis en ervaring om een lente-offensief en bij uitbreiding de oorlog tegen Rusland tot een goed einde te brengen.

De commandant van de 46ste luchtbrigade, die met zijn bataljon vechtte in Bachmoet, deed die uitspraken naar eigen zeggen omdat hij hoopt dat de Verenigde Staten meer opleidingen aanbieden aan Oekraïense soldaten. Sommigen van hen weten niet hoe ze een granaat moeten gooien of een wapen laden, zei hij, en anderen zijn uit paniek gevlucht toen ze door de Russische soldaten onder vuur genomen werden.

Gedegradeerd

Die pessimistische woorden werden hem niet in dank afgenomen, zoals hij in het interview al voorspeld had. Kupol werd sindsdien gedegradeerd in het leger en heeft daarom beslist om op te stappen. Dat heeft hij zelf laten weten aan The Washington Post. Zijn vertrek werd bevestigd door Valentin Shevchenko, woordvoerder van de Oekraïense luchttroepen. Die zei bij Pravda dat Krupol geen toestemming had gekregen van zijn overste om met de pers te spreken en dat hij in het interview de situatie fors overdreven had.

Er kwam al heel wat kritiek op zijn degradatie. Zo schreef het Oekraïense parlementslid Oleksej Gontsjarenko op Telegram dat Kupol iemand is die zijn land net wel nodig heeft aan het front. “Hij benadrukte in het interview dat de soldaten beter getraind moeten worden. Logisch toch: hoe beter ze opgeleid zijn, hoe beter ze vechten. Wat is daar mis mee? Ik vind dat hij dit mag zeggen.” Ook politicus Volodimir Ariev steunde de ex-commandant op Facebook. “De regering wil alleen horen wat in haar kraam past.”

Oorlogsjournalist Joeri Butusov roept het Oekraïense leger op hem weer in dienst te nemen. “We moeten Rusland op het front en in onze hoofden verslaan”, schrijft hij op Facebook. “In plaats van onze mond te sluiten, moeten we handelen en nadenken om onszelf elke dag te verbeteren.”