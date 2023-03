Amazon schrapt nog eens 9.000 banen

De webwinkel Amazon.com schrapt nog eens 9.000 banen, zo kondigt CEO Andy Jassy maandag in een interne mededeling aan het personeel aan. De ontslagen zullen de volgende weken gebeuren, onder meer bij de HR- en de advertentie-afdeling en bij streamingdienst Twitch.

Het is al de tweede grote ontslagronde bij de Amerikaanse e-commercegigant. De voorbije maanden verdwenen al 18.000 banen. De jongste weken werd echter duidelijk dat dit niet zou volstaan.

Topman Jassy zegt in de mededeling aan het personeel dat de nieuwe ingreep een moeilijke beslissing was, maar wel het beste voor het bedrijf op de langere termijn. De CEO verwijst onder meer naar de onzekere conjunctuur. Tegelijk zal Amazon blijven investeren om de klantenervaring te verbeteren, klinkt het.

Wereldwijd werkten er eind vorig jaar 1,5 miljoen mensen voor Amazon, van wie de overgrote meerderheid magazijnmedewerkers die items inpakken en klaarmaken voor verzending. In de VS gaat het om contracten op uurbasis. Het aantal bedienden bij Amazon bedroeg in november, voor de eerste ontslagronde werd bekendgemaakt, 350.000.

Tijdens de coronapandemie werd er nog massaal personeel aangeworven om te voldoen aan de stijgende vraag. Tussen begin 2020 en 2022 verdubbelde het personeelsbestand. Maar de jongste maanden is de pakjesmarkt aan het vertragen.

Ook andere techbedrijven zoals Meta (Facebook), Alphabet (Google) en Microsoft snoeiden al flink in hun aantal werknemers. Ook bij Meta is er sprake van een tweede ontslagronde, van telkens meer dan 10.000 arbeidsplaatsen.