“We kennen de preventiemogelijkheden, maar gebruiken ze te weinig”: met deze simpele tips hou je inbrekers buiten

We zijn bang voor inbrekers en vinden het een van de topprioriteiten voor de politie. Maar anderzijds doen we zelf te weinig om dieven buiten te houden. Zo maakt slechts een op de tien gebruik van de aangeboden inbraakpreventiemogelijkheden zoals gratis afwezigheidstoezicht of het bezoekje van een inspecteur gespecialiseerd in woninginbraken. En als we het doen, is het meestal nadat er ingebroken is.

Volgens de resultaten van de laatste Veiligheidsmonitor, een grote bevraging van de overheid om informatie te bekomen over onder andere veiligheidsthema’s, ervaart 33% van de burgers woninginbraken als een groot buurtprobleem. Liefst 60% duidt dit criminaliteitsfenomeen aan als topprioriteit voor de politie. “En niet onterecht. Na een uitzonderlijke daling van het aantal woninginbraken door de coronacrisis en de maatregelen die de crisis met zich meebracht zoals meer thuiswerk, wordt er opnieuw vaker ingebroken in huizen”, klinkt het bij de federale politie.

De halfjaarlijkse criminaliteitsstatistieken tonen dat tijdens de eerste helft van 2022 – de meest recente beschikbare cijfers – 18.115 woninginbraken of 100 per dag werden geregistreerd, terwijl dit voor het volledige jaar 2021 34.460 was.

Gratis toezicht

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat 62% van de burgers de lokale inbraakpreventiemogelijkheden kent, maar dat slechts 13% er ook effectief gebruik van maakt. En dat is veel te weinig. Afwezigheidstoezicht, de politie heeft dan tijdens patrouilles extra aandacht voor je woning, of een bezoekje van onze diefstalpreventieadviseurs zijn nochtans gratis.

“Onze diefstalpreventieadviseur controleert dan je volledige woning en vertelt wat de eventuele verbeterpunten zijn op het vlak van diefstalpreventie. Zijn bezoek is gratis en houdt geen verplichtingen in”, klinkt het bij de Gentse politie. Hij of zij geeft je alle mogelijke tips waar je kan op letten.

“Mensen kennen de inbraakpreventiemogelijkheden in hun gemeente of stad vaak wel maar maken er veel te weinig gebruik van. Vooral jongere leeftijdsgroepen zijn significant minder vertrouwd mee dan de oudere leeftijdsgroepen. Anderzijds gaan mensen er pas over nadenken nadat ze eerst zelf slachtoffer zijn geworden van een inbraak”, zegt Tineke Van Iseghem van de algemene directie Veiligheid & Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) .

Zo hou je inbrekers weg

Je kan gepantserde deuren plaatsen, inbraakwerend glas laten steken en peperdure alarmsystemen laten installeren. Maar volgende – gratis – tips volstaan meestal om ongewenste gasten buiten te houden.

*Ga je op reis? Vraag dan afwezigheidstoezicht aan bij de lokale politie. Die zal tijdens patrouilles extra aandacht hebben voor je woning en bijvoorbeeld controleren of alles slotvast is. Vraag buren, vrienden of familie om de brievenbus leeg te maken. Zo valt je afwezigheid minder op.

* Verraad je afwezigheid thuis niet op sociale media door foto’s te posten, bijvoorbeeld vanop je vakantiebestemming.

* Sluit je deuren goed af en neem je sleutel mee wanneer je je woning verlaat, zelfs al ben je maar heel even weg. Een sleutel onder de mat of onder de bloempot leggen is not done!

* Berg waardevolle objecten op. Laat ze dus niet in het zicht liggen. Als een potentiële inbreker door de ruit kijkt en hij ziet een laptop liggen, is de kans groot dat hij hem wil.

* Zet verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk uit het zicht om potentiële inbrekers niet op ideeën te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld over dozen van een nieuw aangekochte laptop of van een televisie.

* Geef een bewoonde indruk aan je woning als je weg bent: gebruik voorgeprogrammeerde lampen, laat de radio aanstaan of parkeer je auto op de oprit in plaats van in de garage.

* Wees een alerte buur. Zie je verdachte situaties in de buurt, aarzel dan niet om de politie te contacteren op het nummer 112.