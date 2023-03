EU legt nieuwe sancties op aan Iran

De Europese lidstaten nemen nieuwe sancties aan tegen Iran. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken maandag beslist. Het gaat al om het zesde Europese sanctiepakket tegen Iran in zes maanden tijd.

Acht individuen worden toegevoegd aan de sanctielijst, net als één entiteit. Hun tegoeden in de EU worden bevroren en er geldt ook een inreisverbod.

De betrokkenen hebben steun verleend aan de hardhandige repressie van de antiregimeprotesten door de Iraanse overheid en aan de onderdrukking van de vrijheid van Iraanse vrouwen en meisjes. Het gaat onder meer om rechters die demonstranten tot de dood hebben veroordeeld, een verantwoordelijke van een staatsradiozender die afgedwongen bekentenissen van buitenlandse gevangenen uitzond en religieuze leiders die haat verspreidden tegen vrouwen, demonstranten en religieuze minderheden.

Daarnaast wordt ook de Hoge Raad voor de Culturele Revolutie opgenomen in het sanctiepakket, omdat die de vrijheid van vrouwen en meisjes inperkt.

Iran is sinds midden september vorig jaar in de ban van grootschalige protesten tegen het strenge religieuze regime. Die zijn het gevolg van de dood van Mahsa Amini, een 22-jarige vrouw die stierf nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet volgens de regels droeg.

Er staan nu al 204 Iraanse individuen en 34 entititeiten op de Europese sanctielijst. De EU roept ook opnieuw op om buitenlandse gevangenen zoals de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele of de Zweeds-Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali vrij te laten.