Leden van Britse spoorvakbond aanvaarden voorstel loonsverhoging

Afhankelijk van de looncategorie krijgt het personeel een opslag tussen 9,2 en 14,4 procent. Het personeel zal ook fors goedkoper met de trein kunnen reizen in hun vrije tijd, bericht Sky News.

Hiermee komt een einde aan het sociaal conflict bij Network Rail, maar de stakingsdreiging bij het Britse spoor is nog niet voorbij. Vakbond RMT voert immers nog altijd strijd met de verschillende spoorwegmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk over betere loon- en arbeidsvoorwaarden.