Bondscoach Ronald Koeman over Vincent Janssen (Antwerp) en Anderlecht-doelman Bart Verbruggen bij Oranje: “Als je niet trots bent op je selectie moet je thuisblijven”

Nederland werkt deze interlandbreak twee WK-kwalificatiewedstrijden af en dus sprak bondscoach Ronald Koeman de Nederlandse pers toe. Hij had het tijdens zijn persbabbel kort over het afscheid van Antwerp-spits Vincent Janssen als international en over wie eerste doelman moet zijn deze interlandbreak. “We gaan duidelijkheid scheppen over de doelmannen.”

Vrijdag (24/03) kijkt Oranje Frankrijk in de ogen, maandag (27/03) wacht Gibraltar. Koeman kan alvast niet rekenen op Frenkie de Jong en Steven Bergwijn, beiden haakten in laatste instantie af door een blessure. Dumfries is dan weer geschorst tegen de Fransen.

De Nederlandse bondscoach ging even in op het afscheid van Antwerp-spits Vincent Janssen als international. “Of ik dat begrijp? Luuk de Jong (die ook stopte als international, red) is een ander verhaal dan Vincent. Het zijn hun keuzes en dat respecteer ik. Heel veel mensen zouden het in hun plek allicht niet doen. Als je naar de nationale ploeg komt, vind ik dat je trots moet zijn op je selectie. Dat moet je uitstralen. Als dat om eender welke reden niet het geval is, moet je thuisblijven.”

Anderlecht-doelman Bart Verbruggen maakt dan weer voor het eerst deel uit van de selectie van Oranje. Koeman liet echter nog niet in zijn kaarten kijken over mogelijke speelminuten voor de keeper. “Noppert en Bijlow waren zeker in beeld. Vooral Noppert, gezien zijn WK. Maar ze zijn geblesseerd dus dan moeten we anderen kiezen. Of mijn beoogde eerste doelman in de selectie zit? De bedoeling is alleszins om duidelijkheid te scheppen over de doelmannen.”