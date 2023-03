AA Gent en Paul Nardi hebben plek in de top vier eindelijk opnieuw beet: “Dit mogen we niet meer afgeven”

“Zeker in de eerste helft moest ik enkele keren tussenbeide komen”, keek Paul Nardi nuchter terug op zijn prestatie tegen Eupen. “Ze hebben enkele heel goede voetballers en met Prevljak ben je ook nooit klaar. Het bleef dus opletten voor ons. Ik was echt verrast door hun offensieve kwaliteiten. Je krijgt natuurlijk vooraf wel de nodige beelden te zien, maar toen ik hen tijdens de wedstrijd aan het werk zag, stond ik er toch van te kijken.”

Nardi besefte dan ook dat AA Gent tegen een moedig Eupen enkele keren goed was weggekomen. “Het is natuurlijk mijn job om op belangrijke momenten reddingen te verrichten en op die manier ook de nul te houden. Vooral die fase met N’dri waarbij de bal meer dan één keer gedevieerd werd, was toch wel mijn moeilijkste ingreep. Die bal kwam tegenvoets en heel dicht bij mijn lichaam. Je moet soms ook wat geluk hebben, maar ik ben natuurlijk heel tevreden.”

“Zulke reddingen geven natuurlijk vertrouwen, maar ik ben normaal niet de doelman die zich waagt aan dribbels en zo. Dat ligt niet in mijn stijl, maar nu was het werkelijk de enige oplossing. Ik voelde me echt goed in mijn vel en dan lukken ook zulke dingen”, kon Nardi opgelucht ademhalen.

De doelman keek ook met een goed gevoel terug op de Gentse teamprestatie. Het werd dan ook een perfecte week voor de Buffalo’s. “Dat ligt niet puur aan je vertrouwen. Natuurlijk gaat alles beter als je je goed voelt, maar het gaat ook vaak om automatismen. Deze zege is dan ook heel erg verdiend. Vooraf wisten we al dat we een goede zaak konden doen. De andere resultaten boden echt een kans om te profiteren.”

Verraderlijk Seraing

“We staan nu op de vierde plaats, maar nu komt het moeilijkste, die vierde stek vasthouden”, toonde Nardi zich ook heel voorzichtig. “Dit mogen we niet meer afgeven, maar er komen nog enkele moeilijke wedstrijden aan. Zo vind ik bijvoorbeeld onze eerstvolgende opdracht, op bezoek bij Seraing, heel verraderlijk. Dat is een team dat nog knokt voor het behoud en we mogen ons aan een moeilijke match verwachten. Reken maar dat we ook dan op de afspraak zullen moeten zijn.”

“Deze interlandbreak komt op een ideaal moment”, beseft Nardi. “Als je merkt hoe jongens zoals Pia (Piattkowski, red.) en Jordan (Torunarigha, red.) in de slotfase van de match niet meer verder konden, dan weet je dat iedereen enorm vermoeid is. Zelfs Julien De Sart moest vervangen worden. Deze break zal ons goed doen en hopelijk komen al onze internationals in goede conditie terug.”