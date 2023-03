Brugge

Club en Cercle kunnen blijven spelen in het Jan Breydelstadion tot de ingebruikname van een nieuwe voetbaltempel. Ofwel: zolang dat nodig is. Dat staat zo in de nieuwe gebruiksovereenkomst tussen de beide clubs en de stad Brugge. “Op het vlak van veiligheid zijn er vooralsnog geen structurele problemen”, zegt sportschepen Franky Demon over het verouderde stadion.