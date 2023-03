SJOTCAST #26. “Omdat iemand een voorbeeld wou stellen, moet Charleroi - KV Mechelen vier maanden later herspeeld worden: wat een absolute schande”

Nog vier speeldagen en dan weten we wie in welke play-off terechtkomt in de Belgische competitie. Host Guillaume Maebe nodigde chef voetbal Ludo Vandewalle en voetbaljournalist Koen Frans uit en keek naar de situatie in de Jupiler Pro League, vergane liefde voor FC Barcelona en onbegrijpelijke beslissingen op bondsniveau.