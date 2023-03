Leuvense ANPR-camera’s registreren in 2022 ruim 20 procent meer overtredingen dan jaar ervoor. — © ROBtv

Leuven

Oppositiepartij N-VA wil dat de werking van de ANPR-camera’s in Leuven bijgestuurd wordt nadat blijkt dat er in de stad het afgelopen jaar liefst 123.186 verkeersovertredingen zijn geregistreerd. Goed voor een geschat bedrag van meer dan 7 miljoen euro aan boetes. “Het hoge aantal overtredingen bewijst dat het systeem niet werkt”, klinkt het. De burgemeester is het daar niet mee eens.