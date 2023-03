Luchtvaartmaatschappij moet klant 12.000 euro terugbetalen omdat reclame geen realiteit blijkt

De luchtvaartmaatschappij Emirates moet een klant van een rechter in Nieuw-Zeeland 12.000 euro terugbetalen, omdat de ervaring van de man in eerste klasse niet zo goed was als een reclameboodschap hem had voorgespiegeld.

Mark Morgan en zijn vrouw betaalden in augustus omgerekend ongeveer 12.000 euro voor twee eersteklassezitjes van Auckland naar Londen. Maar waar de chirurg had gehoopt op de luxueuze ervaring zoals de reclame van Emirates hem had voorgespiegeld, werd hij naar eigen zeggen geconfronteerd met een teleurstellende ervaring.

In zijn claim wees hij erop dat Emirates in reclame pronkt met lederen zetels die volledig platgelegd kunnen worden, maar dat hij in realiteit op versleten zitjes moest zitten. Het entertainmentsysteem werkte ook niet.

Emirates voerde nog aan dat de kleine lettertje bij de aankoop van tickets verduidelijken dat de realiteit kan afwijken van de reclamefoto’s, en dat het nooit garanties kan bieden of alles aan boord wel werkt, “zodat het bedrijf efficiënt kan opereren in de complexe wereld van vliegtuigreizen”.

Terugbetaling

De rechter wees die verdediging van de hand, en beval de terugbetaling van de tickets van Morgan. “Het marketingmateriaal van Emirates werd gebruikt om klanten weg te lokken bij andere luchtvaartmaatschappijen met een dienst die eigenlijk niet bestond”, aldus de rechter.

Morgan hoopt dan weer deze rechtszaak andere klanten ertoe kan aanzetten om ook klacht in te dienen. “Het is minder dan een druppel in een oceaan voor zo’n bedrijf”, aldus de man.