Vertrek Ngadeu bij Gent nog niet van de baan: Kameroener geniet interesse uit China

Dreigt AA Gent alsnog Michael Ngadeu te verliezen? De interesse van Beijng Guoan, waar ex-doelman Stanley Menzo trainer is, blijkt nog steeds niet bekoeld, integendeel. De Kameroener is einde contract bij de Buffalo’s en kan in China zijn pensioen veiligstellen.

Daarom drukt hij zelf door om weg te kunnen en wordt bekeken of hij vanonder zijn (aflopend) contract kan komen. AA Gent ziet hem liever niet meer gaan, ook al zou het een klein miljoen euro kunnen verdienen aan de verkoop én het lozen van zijn zware contract. De Buffalo’s staan net weer vierde, spelen nog de kwartfinales van de Conference League, maar zitten krap in verdedigers. Piatkowski viel vorige zondag weer uit en weet nog niet hoe ernstig de blessure is. Ook Torunarigha moest eraf tegen Eupen, al raakt hij vaak wel nog opgelapt. Bruno Godeau is nog een tijdje buiten strijd. Ngadeu is dus de enige die topfit is. Zijn vertrek zou het seizoensslot zwaar kunnen hypothekeren. (ssg, kvu)