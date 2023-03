Reality check: wat moet er anders in jouw ‘ideale’ school?

Als er een ding was dat je aan je school kon veranderen, wat zou dat zijn? Wat later beginnen, opnieuw wat thuisonderwijs, minder huiswerk misschien – dat zijn de antwoorden die je zou verwachten als je het aan de jeugd zelf vraagt. We checken het bij de leerlingen van Sint-Bavo in Gent, waar ze een bijzonder praktische, nuchtere en laconieke kijk blijken te hebben op de ‘ideale’ school.