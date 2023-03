Honden van Tsjernobyl slagen erin te overleven met gewijzigd DNA

Hoe zijn de honden die achterbleven na de kernramp van Tsjernobyl in 1986, erin geslaagd om 15 generaties lang te overleven, voedsel te vinden en zich voort te planten, in een zeer gevaarlijk milieu? Dat zoekt een team van wetenschappers uit en na een jarenlange studie op genetisch materiaal, zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Ze focusten zich op 302 honden die op het terrein rondzwerven en ze konden aan de hand van het DNA zien of de dieren direct op de site van de kerncentrale leefden, dan wel in de wijdere omgeving.