Herman De Croo stort 210.000 euro van onwettige pensioenextra’s terug aan de Kamer

Herman De Croo (Open VLD) zal 210.819,65 euro terugbetalen aan de Kamer. De Croo had de som graag aan de Stichting tegen Kanker geschonken, maar nu blijkt dat de pensioenbonus al die tijd onwettig was, stort hij ze terug aan het parlement. Hij hoopt zo “te vermijden dat zijn reputatie verder besmeurd wordt”.

Dat enkele oud-voorzitters en -ambtenaren van de Kamer riante bonussen krijgen bovenop het wettelijk minimumpensioen doet het parlement op zijn grondvesten daveren. Vorige week liet huidig voorzitster Eliane Tillieux (PS) weten dat ze alles zal doen om alle onwettelijk uitgekeerde vergoedingen terug te vorderen. Eén van de begunstigden, oud-Kamervoorzitter Herman De Croo (Open VLD), wacht verdere acties van het parlement niet af en kiest ervoor om zelf de extra vergoeding terug te storten. Vandaag schreef hij een brief aan Tillieux waarin hij zegt 210.819,65 euro te zullen terugbetalen aan de Kamer.

De Croo zei eerder nochtans dat hij die som zou overmaken aan een goed doel. “Als voormalig kankerpatiënt die de strijd tegen deze ziekte kent, was het mijn voornemen om dit bedrag over te maken aan de Stichting tegen Kanker”, schrijft hij in de brief. “Maar indien ik deze vergoeding ten onrechte zou hebben ontvangen, is het voor mij vanzelfsprekend dat deze terugvloeit naar de Kamer.”

De Kamer heeft juridisch advies ingewonnen dat effectief in die richting wijst: de vergoeding is onwettig, maar het is nog niet zeker of het parlement het geld kan terugvorderen van de begunstigden.

Reputatie besmeurd

Toch wacht De Croo verdere acties van de Kamer niet af. Voor de vader van huidig premier Alexander De Croo (Open VLD) speelt nog een ander argument. “De politiek beleeft woelige tijden en ik wens hierbij een voorbeeld te stellen, dit om te vermijden dat mijn reputatie verder besmeurd wordt voor iets waarop ik mij niet kan verdedigen omdat ik er geen deel aan heb. Mijn beslissing om deze vergoeding terug te storten kan dus geenszins als een schuldbekentenis worden beschouwd.”

Er waren immers vragen gerezen bij de rol van De Croo zelf. Tijdens de periode waarin hij zetelde als eerste burger van het land werd immers een aanpassing van de extra vergoeding goedgekeurd . Maar in zijn brief ontkent Herman De Croo elke betrokkenheid. “Ik wens u er in dit verband op te wijzen dat ik zelf op geen enkele manier betrokken ben geweest bij het instellen van deze vergoeding. Het was het College van Quaestoren dat in 1998 en 2003 hieromtrent beslissingen nam.”

Dat er na het losbarsten van het schandaal in de Kamer allerlei initiatieven op poten worden gezet om de gunstregimes aan banden te leggen, vindt De Croo een goede zaak. “Ik houd me er aan mijn volledige steun uit te spreken voor de hervormingsinspanningen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers”, schrijft hij in zijn brief. “De Kamer van Volksvertegenwoordigers is het hart van onze democratie en moet boven elke verdenking staan. Dat is de enige wijze waarop zij in volledige onafhankelijkheid haar controlerende en wetgevende functie kan vervullen en waar ik mij als voorzitter van de Kamer tussen 1999 en 2007 altijd voor heb sterk gemaakt.”