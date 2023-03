Op bezoek bij de grootste en kleinste middelbare school van Gent: GO! Atheneum Voskenslaan (links) en IVG-School (rechts). — © FVV

Gent

De een leidt 1.700 leerlingen, de ander 400. Lieven Coorevits is directeur van de grootste middelbare school van Gent, Olivier Szafiro van de kleinste. Ze zijn elk een dorp op zich, al heeft het GO! Atheneum Voskenslaan meer weg van een kleine stad. Toch zouden de directeurs niet willen ruilen. “Bij ons bouw je een netwerk op voor het leven.” “Maar bij ons is het alsof je thuis bent.”