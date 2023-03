Frank Vercauteren begrijpt onvrede bij RC Genk, maar: “Als we alles moeten doen wat de clubs vragen…”

Dimitri de Condé heette “gedegouteerd” te zijn toen hij vaststelde dat Domenico Tedesco geen enkele Genkie had geselecteerd. Vercauteren kreeg die onvrede natuurlijk voor de voeten geworpen, maar de technisch directeur liet zich niet verleiden tot een verbale oorlog. “Ik snap dat Genk er met een andere bril naar kijkt. Maar er zijn keuzes gemaakt waar ik voor tweehonderd procent achter sta. Er is een kleinere kern, kiezen is verliezen. We hebben de spelers gevolgd en beoordeeld. We zullen dat blijven doen. Er is geen deur gesloten.”

Ook Rennes was ontevreden, maar ironisch genoeg omdat hun speler – Jérémy Doku – er wél bij was. Volgens Rennes is hij niet fit. “Dat zullen we nu beoordelen”, aldus Vercauteren. “Als we echt alles doen wat de clubs willen, hebben we een groot probleem. Dat is niet de bedoeling.”

Als Tedesco iets wil, wordt er wel geluisterd in Tubeke. Hij kreeg grote inspraak bij de samenstelling van de staf. Lieven Maesschalck en Erwin Lemmens – vertrouwenspersonen van de spelers – staan niet langer op de loonlijst van de bond. “Ik ga niet in op namen”, hield Vercauteren de boot af. “We hebben nu een kleinere staf – dat geeft minder ideeën, discussies en wrevel – maar we willen minstens hetzelfde blijven doen. De lat ligt dus hoger. We staan ook open voor wijzigingen in de toekomst. Of Courtois ermee kan leven dat Lemmens vertrokken is? We hebben met Thibaut gesproken. Dat is voldoende.”

© BELGA

Geen Vermaelen meer bij de Duivels

Voor Thomas Vermaelen, assistent onder Roberto Martinez, is er geen plek in de omkadering van Tedesco. “Een functie voor Thomas bij het A-elftal is niet aan de orde. Op dit moment kunnen we niets beloven wat we niet kunnen waarmaken. Zo werk ik niet.”

Vercauteren wilde niet vertellen voor welk tactisch systeem Tedesco gaat opteren. Hij zei wel dat er een duidelijke visie is – het tegendeel zou maar erg zijn – en dat hij met Tedesco op dezelfde lijn zit. “Tegen Zweden willen we er staan.”

Tot slot nog dit: deze zomer spelen de beloften het EK, er zijn dan ook interlandverplichtingen voor de Duivels. “Dat heeft prioriteit, we gaan de A-ploeg nooit verzwakken. Maar als een jongere daar op de tribune zou zitten, dan kan hij wel naar de U21. We willen met de beloften resultaten halen.” (pjc, lvdw)