Ook Engeland mist pion in eerste EK-kwalificatiematchen: man in vorm Marcus Rashford haakt af

Marcus Rashford heeft zich afgemeld bij bondscoach Gareth Southgate voor de EK-kwalificatiewedstrijden van Engeland tegen Italië (23 maart in Napels) en Oekraïne (26 maart in Londen). De 25-jarige aanvaller van Manchester United, de jongste tijd in grootse vorm, heeft zondag een blessure opgelopen in de met 3-1 gewonnen kwartfinale van de FA Cup tegen Fulham.