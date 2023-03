Credit Suisse roept personeel op tot ‘business as usual”

Daags na de redding van Credit Suisse, via een overname door concurrent UBS, roept de bank haar personeel overal in de wereld op om gewoon weer aan het werk te gaan. “Business as usual” klinkt het in een interne memo. De directie belooft ook dat de beloofde loonsverhogingen en bonussen zullen uitbetaald worden.

De stress en onduidelijkheid over de toekomst van Credit Suisse de jongste 48 uur “hebben geen onmiddellijke impact op onze klanten en onze dagelijkse operaties”, staat in een memo van de voorzitter en CEO aan het personeel. “Al onze kantoren blijven open en iedereen wordt geacht op het werk te verschijnen”.

LEES OOK. Credit Suisse lijkt gered dankzij overname, maar hoe staan andere banken ervoor? Dreigen er ook bij ons problemen? (+)

Het persagentschap Bloomberg merkt op dat het voor de bankiers geen business as usual is, maar dat er ook geen taferelen te zien zijn zoals tijdens de financiële crisis van 2008, waarbij werknemers van banken die in de problemen kwamen plots met de inhoud van hun bureau in een kartonnen doos op straat stonden.

UBS heeft haar personeel dan weer opgeroepen om geen bedrijfsgeheimen te verklappen aan hun nieuwe collega’s zolang de overname niet is afgerond. “Credit Suisse is nog altijd onze concurrent”, schreef topman Ralph Hamers in een interne memo aan het personeel volgens Bloomberg

UBS heeft nog geen duidelijkheid verschaft over het aantal banen dat zal moeten verdwijnen na de fusie, al liet ze wel uitschijnen dat het om een “significant aantal” gaat. Tegen 2027 moeten de kosten bij de fusiebank met 8 miljard dollar per jaar dalen. Bloomberg verwacht dat er vooral in Azië jobs zullen sneuvelen, aangezien beide banken daar sterk vertegenwoordigd zijn met vermogensbankieren. Voor het personeel van de investment banking-tak in de VS is er nog altijd veel onzekerheid over hun lot, aangezien Credit Suisse die activiteit wil afstoten.