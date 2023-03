Maar liefst veertig jaar stadionverbod voor PSV-fan die veld bestormde en doelman van Sevilla aanviel

LEES OOK.Ongelofelijk: PSV-supporter die veld opstormt en vuistslag uitdeelt aan keeper van Sevilla had al een stadionverbod

Eerder kreeg de 20-jarige inwoner van Roermond, die al een stadionverbod had, van de rechter een celstraf van drie maanden, waarvan één voorwaardelijk en een gebiedsverbod voor twee jaar voor de omgeving van het Philips Stadion. PSV gaat daarnaast in een civielrechtelijke procedure proberen schade te verhalen op de veldbestormer. Of dat veel gaat opleveren is zeer de vraag want Dylano K. was werkzaam als vakkenvuller in een supermarkt en is door het incident ook nog eens zijn baan kwijtgeraakt.

Desondanks wil PSV de procedure in gang zetten ook om een krachtig signaal af te geven, dat mensen die de club zo benadelen er niet gemakkelijk mee wegkomen. Ook dit weekend was er overigens weer een ernstig geval van hooliganisme in Nederland: een speler van FC Groningen kreeg een slag van een van zijn eigen fans.