Noodoplossing van Credit Suisse zorgt eerst voor grote onrust, maar dan volgt herstel: “Als wantrouwen toeslaat, is geen enkele bank veilig”

De deal die Credit Suisse laat opgaan in UBS leidde maandagochtend tot verdere onrust op de financiële markten. Tegen de middag was de shock echter verteerd en maakten de meeste banken hun verlies weer goed. Is het lont daarmee uit het financiële kruitvat? “Deze zenuwachtigheid kan de economische groei serieus stokken in de wielen steken”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België.