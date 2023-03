Labradoodle Sunny werd in de realitysoap geïntroduceerd als volwaardige telg van de Vermeires, op gelijke poot met vriend Laurins. — © VTM

Op de sociale media, onder de toog van hippe koffiebars, aan het paaltje aan de ingang van de biosupermarkt. De labradoodle is overal waar de maatstaf hip is. Waarom is de poedelkruising zo populair? En hoe komt het dat de uitvinder er intussen spijt van heeft? Julie Vermeire getuigt. “Ik wilde net zo’n mooie hond als James Cooke.”