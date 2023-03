Oeganda stemt dinsdag waarschijnlijk over strengste antihomowet van Afrika

Als de wet wordt aangenomen, kan iemand tot tien jaar in de gevangenis belanden als die zich identificeert als lhbti’er. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zou Oeganda het eerste Afrikaanse land worden dat mensen daarvoor veroordeelt.

Promotie en financiering van homoseksualiteit worden dan ook verboden. Zo worden westerse overheden en hulporganisaties ervan beschuldigd homoseksualiteit in het Afrikaanse land te promoten.

Complottheorieën

De afgelopen weken zijn op sociale media al complottheorieën over homoseksualiteit rondgegaan. Zo zouden westerse overheden en hulporganisaties homoseksualiteit promoten. Er gaan ook theorieën over kostscholen rond. Kinderen zouden er seksueel misbruikt worden door iemand van hetzelfde geslacht, maar ook volwassenen van hetzelfde geslacht zouden er seks met elkaar hebben.

Politici achter het wetsvoorstel beschuldigen groepen die opkomen voor homorechten van grooming en het rekruteren van kinderen. Die zouden ze lokken met geld of studiebeurzen. Maar bewijs hebben politici daar echter niet voor.

Ook de president van Oeganda Yoweri Museveni beschuldigt het Westen in zijn toespraak: “De westerse landen moeten stoppen met hun tijd te verspillen door hun praktijken aan anderen te proberen op te leggen. Europeanen en anderen trouwen met hun neven, nichten en naaste familieleden. Hier is het taboe om in je eigen clan te trouwen. Moeten wij hen sancties opleggen omdat ze getrouwd zijn met hun familie? Dat is niet onze taak.”

Meer discriminatie

Het leven van lhbti’ers in het Oost-Afrikaanse land zal nog moeilijker worden als de wet wordt aangenomen. “Mensen uit de gemeenschap leven in angst”, zegt Frank Mugisha, uitvoerend directeur van homorechtenorganisatie Sexual Minorities Uganda. “Homoseksuele daden zijn al verboden en een nieuwe wet zou betekenen dat mensen die al kwetsbaar zijn, nog meer lastiggevallen en gediscrimineerd worden.” Zijn organisatie is vorig jaar al door de autoriteiten geschorst.

Homoseksuele relaties zijn al verboden in het land. Daar kunnen mensen een levenslange celstraf voor krijgen. In 2014 had Oeganda al een strengere antihomowet aangenomen, die uiteindelijk door de rechtbank werd geweigerd, omdat niet genoeg mensen bij de stemming aanwezig waren. De wet zorgde voor veel kritiek, waardoor een aantal landen hun ontwikkelingshulp aan Oeganda stopten.