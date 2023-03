Marc Brys gefrustreerd na Leuvense nederlaag tegen Anderlecht: “Voor de zoveelste keer nagelaten de kansen af te maken”

Definitief voorbij is het nog niet, maar na de nederlaag tegen Anderlecht lijken de play-offs toch weer een verre droom voor OH Leuven. Opvallend is dat coach Marc Brys de verantwoordelijkheid voor de cruciale verliespartij tegen paars-wit van zich afschuift. “Talent heeft het verschil gemaakt”, zegt hij.

Toegeven dat Anderlecht de betere ploeg was zondag – zeker in de eerste helft –, daar heeft Marc Brys weinig moeite. “Ze waren heel dominant voor de rust”, zegt de OHL-coach. “Maar deels was dat ook zo omdat wij dat toelieten. We wilden ze hoog laten komen om in de rug te spelen en zo te proberen om doelpunten te maken in de omschakeling, maar we hebben uiteindelijk te weinig gecreëerd en geraakten ook gefrustreerd door de strafschop.” Uit die strafschop scoorde Islam Slimani de 0-1.

In de tweede helft kwam OHL meer in de wedstrijd. “Vanuit een hoge druk hebben we kansen gecreëerd, acht volgens mijn videoanalist, waaronder een paar hele grote”, aldus Brys. “Jammer dat we die niet afmaakten.” Dat verhaal klinkt bekend. Het is een beetje de rode draad doorheen het Leuvense seizoen. “Het is inderdaad al vaak het verhaal geweest”, beaamt Brys. “We hebben veel kansen, maar maken ze niet af. Dat hebben we nu al voor de zoveelste keer nagelaten en dat breekt ons opnieuw zuur op”, klinkt het gefrustreerd. En inderdaad: Anderlecht was zondag de betere ploeg, maar ook OHL had zijn momenten. “We hadden genoeg kansen om de wedstrijd naar ons toe te trekken”, denkt Brys.

De 0-2-nederlaag van zondag tegen Anderlecht kan wel eens beslissend geweest zijn in de strijd om de achtste plaats. OHL is pas elfde, met ook nog Charleroi en Cercle voor zich. In de nasleep van de nederlaag komt Marc Brys met een opvallende stelling. “Ik zou toch graag nog even opmerken dat de taak van een trainer is om alles wat er tussen de twee zestienmeters gebeurt goed te laten verlopen”, zegt hij. “Wat er in de backlijnen gebeurt, daar heb je talent voor nodig. En dat heeft zondag het verschil gemaakt.” Een uitspraak die makkelijk als volgt te lezen valt: dat OHL voorin en achterin kwaliteit mist, is de verantwoordelijkheid van het bestuur, en niet van de coach.

“Smalle kern”

Vorige week had Brys in dezelfde lijn al de volgende uitspraak gedaan. “In een smalle kern als de onze is het niet evident om een blessure als die van Mario Gonzalez op te vangen.” Met dat soort uitlatingen schuift de OHL-trainer alvast een deel van de verantwoordelijkheid van zich af voor in het geval de play-offs straks niet bereikt worden. En hij heeft natuurlijk een punt.

Anderzijds kan je er moeilijk omheen dat de huidige kern sterker is dan die van twee jaar geleden, maar OHL elk jaar weer rond die elfde plaats blijft hangen. En daar is de coach uiteraard medeverantwoordelijk voor. Maar, voor de goede orde: laat ons eerst eens afwachten wat de laatste vier speeldagen nog brengen. De Leuvenaars zijn het dan wel verplicht om hun volgende partij in Genk te winnen, maar onmogelijk is dat niet. Ze treffen de leider op een kwetsbaar moment.

Het goede nieuws is de terugkeer van zowel Mathieu Maertens als Siebe Schrijvers, allebei ingevallen tegen Anderlecht. “Een berekend risico”, noemt Brys dat. “Mathieu had anderhalve training in de benen, Siebe eentje meer.” De comeback van twee sterkhouders kan de Leuvense burger moed geven dat OHL zich alsnog in de top acht weet te knokken.