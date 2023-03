Studio 100 wijst Plopsa-CEO de deur na vernietigend rapport: “Iedereen besefte dat Steve hier niet ongeschonden uit zou komen”

Steve Van den Kerkhof moet opstappen als CEO van de pretparkengroep achter Plopsaland, als gevolg van een vernietigend rapport over de manier waarop hij het bedrijf leidt. Dat meldt de zakenkrant De Tijd. Van den Kerkhof is volgens onze informatie al sinds woensdag uit het bedrijf vertrokken. “Niemand binnen het bedrijf Plopsa kon zich inbeelden dat Steve hier ongeschonden uit zou komen”, zeggen werknemers aan het Nieuwsblad.

Alle personeelsleden van het bedrijf Studio Plopsa worden op dinsdagochtend in de hoofdzetel van het bedrijf in De Panne verwacht. Ook vanuit Nederland, Duitsland en Polen worden alle managers aan de Vlaamse kust opgewacht. De Plopsa-groep baat immers ook drie pretparken uit in het buitenland.

De reden voor die uitzonderlijke bijeenkomst is het langverwachte rapport dat advocate Christine Mussche afgelopen donderdag bij moederbedrijf Studio 100 inleverde.

Vier weken geleden schetste de zakenkrant De Tijd een vernietigende beeld van Studio Plopsa. Dertien ex-managers en ex-directeurs vertelden daarna aan het Nieuwsblad hoe CEO Van den Kerkhof een immense werkdruk oplegde aan het personeel. Weken tot 100 uur waren geen uitzondering, en telefoontjes na 22 uur ’s avonds ook niet.

Daarnaast werd op een tirannieke, agressieve manier met werknemers omgesprongen.

Na de getuigenissen vroeg Studio 100 topman Hans Bourlon aan advocate Christine Mussche om een onafhankelijk onderzoek op te starten.

Wekenlang onderzoek

Meester Mussche heeft wekenlang getuigenissen verzameld. Ze zou uiteindelijk met meer dan 100 mensen gesproken hebben. Aanvankelijk wilde ze een kort onderzoek voeren, maar ze moest Studio 100 om een verlenging van haar opdracht vragen. Pas afgelopen donderdag was het rapport klaar.

Zes dagen afwezig

Sindsdien gonst het van de geruchten binnen het bedrijf Studio Plopsa in De Panne. Zeker al sinds moederbedrijf Studio 100 aankondigde dat het morgen, dinsdag, tekst en uitleg zou geven bij het rapport.

CEO Steve Van de Kerkhof is sinds woensdag niet meer op de kantoren van Plopsa gezien. Wat uitzonderlijk is, zo valt te horen, voor een workaholic die normaal gezien elke dag in het bedrijf te vinden is. Ook de ontbijtmeeting, die Van den Kerkhof traditioneel leidt, ging maandagochtend niet door. Op die vergadering moet alle managers van de parken vertellen of er de voorbije week speciale zaken zijn gebeurd. “Steve neemt daar de leiding in. Maar zonder Steve, is er geen vergadering.”

Strafvergadering

Ook de veelbesproken stafvergadering - of ook wel: de strafmeeting, waar Van den Kerkhof zijn managers de mantel uitveegde, ging maandagochtend niet door.

In de wandelgangen van het bedrijf is al enkele dagen te horen dat Van den Kerkhof aan de deur zou zijn gezet. “Niemand binnen het bedrijf hier kan zich inbeelden, dat Steve hier ongeschonden uit zal komen”, aldus enkele werknemers aan het Nieuwsblad.

Geruchten over zijn ontslag wilde Studio 100 CEO Hans Bourlon de afgelopen dagen niet bevestigen tegenover de krant. Bourlon en Studio 100 willen pas morgenochtend tekst en uitleg geven.

Volgens de zakenkrant De Tijd is de beslissing over zijn ontslag al gevallen. Ook maandagavond wilde Studio 100 dat nog niet bevestigen.

In de klachten van werknemers wordt vaak naar CEO Van de Kerkhof gewezen, maar evenzeer naar zijn twee rechterhanden. Ook hun lot is onzeker. Eén van hen is sinds de publicatie van de artikels niet meer in de burelen van Studio Plopsa gezien. Ook hij wilde tegenover deze krant geen commentaar kwijt.